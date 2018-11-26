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//Общество 13+

Столица Чечни опередила Москву по качеству жизни населения

26 ноября 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Столица Чечни опередила Москву по качеству жизни населения
фото: globallookpress.com

Стали известны российские города с самым высоким уровнем жизни населения. Результаты соответствующего исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, опубликовали СМИ.

Названы самые "трезвые" регионы России

Названы самые "трезвые" регионы России

Первое место в рейтинге заняла Тюмень, второе – Грозный. Столица Чеченской Республики оказалась лидером по таким показателям, как качество дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства, объем строительства и удобство для горожан. Как отметил в разговоре с «Российской газетой» проректор учебного заведения Алексей Зубец, жители Грозного являются «фанатами» своего города и очень высоко его ценят.

На третьей позиции рейтинга расположилась Москва. Далее следуют Казань и Сочи.

Ранее в понедельник сообщалось, что специалисты назвали самые «трезвые» регионы России.

 

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ДЦ

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Заседание Госсовета в Ялте прошло без галстуков: в джинсах и майках

Заседание Госсовета в Ялте прошло без галстуков: в джинсах и майках

Максимум, что могли позволить себе гости в «Мрии» - снять галстуки, хотя, как сами они признались, им предлагалось прийти в джинсах и футболках.

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Петр Порошенко обратился с требованием к властям РФ

Петр Порошенко обратился с требованием к властям РФ

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, обратился к российским властям с требованием. Согласно последней информации, данный текст уже размещен на официальном сайте главы страны.

//В мире

МВФ прокомментировал сотрудничество с Украиной в условиях военного положения

МВФ прокомментировал сотрудничество с Украиной в условиях военного положения

Пресс-служба киевского офиса Международного валютного фонда сегодня прокомментировала возможность дальнейшего сотрудничества с Украиной в случае введения в стране военного положения.

//В мире

Глава МИД Канады обвинила РФ в агрессии против Украины

Глава МИД Канады обвинила РФ в агрессии против Украины

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обвинила Россию в агрессии против Украины и призвала вернуть нарушившие российскую границу и задержанные ФСБ РФ корабли украинской стороне.

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Лавров оценил ситуацию в Керченском проливе

Лавров оценил ситуацию в Керченском проливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 26 ноября, оценил ситуацию в Керченском проливе. По словам главы внешнеполитического ведомства, это была "однозначная провокация".

//Новости МирТесен



//В мире

Совет Федерации не исключает, что Киев готовится к отмене президентских выборов

Совет Федерации не исключает, что Киев готовится к отмене президентских выборов

В Совете Федерации не исключают, что Киев в настоящий момент активно готовится к отмене президентских выборов, которые действующий украинский лидер Петр Порошенко, скорее всего, проиграет.

//В мире

СМИ сообщили о «бунте» в рядах воюющих против ополченцев республик Донбасса ВСУ

СМИ сообщили о «бунте» в рядах воюющих против ополченцев республик Донбасса ВСУ

В дислоцированной на территории Донбасса 14-й бригаде Вооруженных сил Украины вспыхнул «бунт». Соответствующая характеристика ситуации, сложившейся в соединении, содержится в заметке, опубликованной СМИ.

//Шоу-бизнес

Натали Портман мечтает о космосе

Натали Портман мечтает о космосе

Голливудская актриса Натали Портман полюбилась зрителям ещё в далёком 1994 году, когда она сыграла в картине "Леон" Люка Бессона. Сейчас Натали является признанной звездой мирового кино, а также обладательницей "Оскара" и "Золотого Глобуса".

//Шоу-бизнес

Елена Захарова: жизнь кардинально изменилась после рождения дочки

Елена Захарова: жизнь кардинально изменилась после рождения дочки

Известная российская актриса Елена Захарова рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением дочки. Артистка родила дочь в 42 года и до сих пор держит в тайне всю информацию о маленькой девочке.

//В мире

Стало известно о состоянии задержанных украинских моряков

Стало известно о состоянии задержанных украинских моряков

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предоставила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой информацию о состоянии украинских моряков, задержанных накануне ФСБ РФ.

//В мире

Москва призывает "западных спонсоров угомонить Киев"

Москва призывает "западных спонсоров угомонить Киев"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал "западных спонсоров угомонить Киев". Соответствующее заявление дипломат сделал в понедельник в связи с инцидентом в Керченском проливе.

//Новости партнеров

//В мире

В МИД заявили, что Россию уже давно не волнует вопрос санкций

В МИД заявили, что Россию уже давно не волнует вопрос санкций

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россию уже давно не волнует вопрос санкций. Так в понедельник прокомментировал новость о возможном вводе очередных ограничений глава МИД Сергей Лавров.

//В мире

Австралийский английский – есть нюансы

Австралийский английский – есть нюансы

Так как Австралия еще относительно недавно была колонией Англии, то и много чего осталось в ней английского. Левостороннее движение, например, или вот государственный язык здесь – английский.

//Общество

На Украине началась подготовка к войне с Россией

На Украине началась подготовка к войне с Россией

Во вторник в четыре часа дня Верховная Рада проголосует за введение военного положения на Украине. Либо не проголосует. Но это маловероятно. На экстренном совещании украинского совбеза, который состоялся минувшей ночью, вопрос уже решен.

//Спорт

Бразильская такса успешно отбила пенальти

Бразильская такса успешно отбила пенальти

В соцсетях набирает стремительную популярность ролик, случайно запечатлевший как такса, оказавшаяся на футбольном матче, отбивает мяч.

//Общество

Смоделирован вероятный сценарий удара украинских военных по Крымскому мосту

Смоделирован вероятный сценарий удара украинских военных по Крымскому мосту

Украина в будущем может попытаться ударить по мосту, соединяющему Крым с остальной территорией РФ. Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном в русскоязычном сегменте интернета.

//Культура

Карен Шахназаров прокомментировал кончину Бернардо Бертолуччи

Карен Шахназаров прокомментировал кончину Бернардо Бертолуччи

Кинорежиссер Карен Шахназаров в понедельник, 26 ноября, прокомментировал кончину своего итальянского коллеги Бернардо Бертолуччи. Ранее сегодня стало известно, что деятель культуры ушел из жизни.

//Общество

Хорошая память в любом возрасте

Хорошая память в любом возрасте

Не секрет, что с возрастом память у человека ухудшается. И дело даже не в склерозе или «альцгеймере» - эти беды, к счастью, настигают далеко не всех. Дело в ухудшении функционирования самого мозга. Неужели от этой напасти нет спасения? Есть, конечно, и оно в ваших собственных руках.

//В мире

В Кремле прокомментировали инцидент в Керченском проливе

В Кремле прокомментировали инцидент в Керченском проливе

В Кремле днем в понедельник, 26 ноября, прокомментировали инцидент в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией".

//Новости СМИ2

//В мире

Временного поверенного в делах Украины сегодня вызовут в МИД РФ

Временного поверенного в делах Украины сегодня вызовут в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сегодня, 26 ноября, в связи с ситуацией в Азовском море в ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский.

//В мире

Рябков: после выхода США из ДРСМД может начаться масштабная гонка вооружений

Рябков: после выхода США из ДРСМД может начаться масштабная гонка вооружений

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков утром в понедельник, 26 ноября, заявил, что после выхода США из договора РСМД может начаться масштабная гонка вооружений.

//Общество

Известный журналист напомнил о предательстве Горбачёва в связи с делом министра

Известный журналист напомнил о предательстве Горбачёва в связи с делом министра

Известный тележурналист Андрей Караулов напомнил, что в охране первого президента СССР был специальный человек, лично преданный председателю КГБ Владимиру Крючкову, который следил за тем, чтобы во время зарубежных поездок Горбачев "не торговал родиной".

//Наука

Ученые выявили связь между астмой и детским ожирением

Ученые выявили связь между астмой и детским ожирением

Ученые из Детского госпиталя Немура в Орландо провели ряд исследований и выявили связь между астмой и детским ожирением. В эксперименте специалистов принимали участие более 500 тысяч детей.

//Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала взрослого сына и красавицу-дочь

Лариса Гузеева показала взрослого сына и красавицу-дочь

Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала фотографию, на которой запечатлены ее сын Георгий Толордава и дочь Ольга Бухарова. Снимок был опубликован 25 ноября, в День матери.

//В мире

Москва требует, чтобы Киев обеспечил безопасность посольства РФ

Москва требует, чтобы Киев обеспечил безопасность посольства РФ

Российские власти требуют, чтобы Киев обеспечил безопасность посольства РФ в городе. Соответствующее заявление в понедельник, 26 ноября, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

//В мире

Рябков: у России нет ракет, которые противоречили бы договору о РСМД

Рябков: у России нет ракет, которые противоречили бы договору о РСМД

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не располагает снарядами, которые противоречили бы договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Общество

Столица Чечни опередила Москву по качеству жизни населения

Столица Чечни опередила Москву по качеству жизни населения

Стали известны российские города с самым высоким уровнем жизни населения. Результаты соответствующего исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, опубликовали СМИ.

//В мире

Ушел из жизни кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Ушел из жизни кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Сегодня стало известно, что в Риме в возрасте 78 лет скончался итальянский кинорежиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи. Его достижения в мировой киноиндустрии дважды отмечены премией «Оскар».

//В мире

Зачем австралийцам длинные заборы?

Зачем австралийцам длинные заборы?

Для начала, надо сказать, что в Австралии не один, а целых два очень длинных по протяженности забора. Длинных, это значит реально длинных - 5 614 км и 1 833 км соответственно. Оба были построены в конце 19, начало 20 века, правда, в разных частях континента – один на юго-востоке, а другой на западе.

//Общество

Курьёзные итоги «Чёрной пятницы»

Курьёзные итоги «Чёрной пятницы»

На прошлой неделе прошла «Черная пятница». Кто-то совершал покупки в интернете, а кто-то предпочёл стоять в огромных очередях. В день больших скидок люди атаковали магазины и даже брали то, что им вовсе не пригодится.

//В мире

СМИ: военный самолет США направляется к побережью Крыма

СМИ: военный самолет США направляется к побережью Крыма

В СМИ появилась информация о том, что в воздушное пространство над Черным морем вошел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V. Воздушное судно вылетело с авиабазы Суда бей на Крите.

//Культура

В Москве ушел из жизни диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

В Москве ушел из жизни диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

Сегодня утром стало известно, что в Москве на 80-м году жизни скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Зрители старшего поколения помнят его ведущим информационной программы «Время».

//Общество

В карельском посёлке Суоёки требуются мужики для зачатия 20 детей

В карельском посёлке Суоёки требуются мужики для зачатия 20 детей

Недавний скандал жительницы посёлка Суоёки с главой Карелии Артуром Парфёнчиковым, облетевший все СМИ, завершился визитом руководителя региона на место проблемы, в 150 км от Петрозаводска, где закрыты детский сад и школа.

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Опубликованы кадры, как пограничники РФ протаранили украинский катер

Опубликованы кадры, как пограничники РФ протаранили украинский катер

Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму опубликовала фрагмент силового взаимодействия с кораблями ВМС Украины и прокомментировала провокационные действия украинской стороны.

//Общество

Предсказаны опасные для России последствия эскалации конфликта в Азовском море

Предсказаны опасные для России последствия эскалации конфликта в Азовском море

Провоцируемое властями Украины обострение в Азовском море грозит России опасными последствиями. Соответствующую точку зрения некоторое время назад озвучил киевский политический эксперт Павел Рудяков.

//В мире

Косачев считает "пиратско-пиаровской" акцией инцидент с украинскими кораблями

Косачев считает "пиратско-пиаровской" акцией инцидент с украинскими кораблями

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в понедельник заявил, что инцидент с украинскими военными кораблями в районе Керченского пролива является "пиратско-пиаровской" акцией.

//Шоу-бизнес

Студия как поле боя: жёсткие перепалки и потасовки на ТВ

Студия как поле боя: жёсткие перепалки и потасовки на ТВ

Многие полагают, что скандалы и перепалки, которые время от времени возникают между участниками телевизионных программ, являются плодом творчества редакторов. Зрители требуют яркого и зрелищного шоу, скучая вечером на диване в ожидании притока адреналина.

//В мире

В Керченском проливе возобновили движение гражданских судов

В Керченском проливе возобновили движение гражданских судов

Движение гражданских судов под арками Крымского моста в Керчь-Еникальском канале возобновлено. Ранее оно было заблокировано в связи с провокационными действиями кораблей ВМС Украины.

//Происшествия

Из гардероба в московском контактном зоопарке украли шубу за 150 тыс. рублей

Из гардероба в московском контактном зоопарке украли шубу за 150 тыс. рублей

В минувшее воскресенье стало известно, что из московского контактного зоопарка украли шубу стоимостью 150 тысяч рублей. В полицию с соответствующим заявлением обратилась женщина 1990 года рождения.

//Туризм

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Страна, которая в одиночку занимает целый континент, и где находится самое гигантское пастбище в мире. Страна, где на зеленых полях пасется сто с лишним миллионов овец.

//Общество

Смоленские крысы оцепили детский сад и школу

Смоленские крысы оцепили детский сад и школу

Жители смоленского города Вязьма обсуждают в социальных сетях нашествие крыс на улице Заслонова. Здесь находятся два социальных объекта - детский сад № 10 и средняя школа № 5.

//В мире

Армия ЛНР обнародовала подробности гибели в Донбассе командира разведчиков ВСУ

Армия ЛНР обнародовала подробности гибели в Донбассе командира разведчиков ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе погиб начальник разведки одного из батальонов 10-й бригады Вооруженных сил Украины. Информацию о данном происшествии журналистам предоставили в Народной милиции непризнанной ЛНР.

//В мире

В Госдуме назвали введение военного положения на Украине "примитивной схемой"

В Госдуме назвали введение военного положения на Украине "примитивной схемой"

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в понедельник высказался о решении СНБО ввести военное положение на Украине. По мнению политика, подобный шаг является "примитивным".

//В мире

В 2058 году Антарктида превратится в самую горячую точку на планете

В 2058 году Антарктида превратится в самую горячую точку на планете

Антарктида, богатая нефтью и редкоземельными металлами, а также массой других разведанных и ещё неразведанных ископаемых, имеющая выгодное географическое положение, становится предметом вожделения крупных мировых государств.

//Шоу-бизнес

В сети критикуют шикарный праздник в честь 18-летия дочки Александра Малинина

В сети критикуют шикарный праздник в честь 18-летия дочки Александра Малинина

На днях дочери и сыну известного российского артиста Александра Малинина исполнилось восемнадцать лет. В Москве был организован роскошный праздник в честь совершеннолетия Устиньи Малининой.

//Общество

На Дону вдвое увеличат ассигнования на безопасные и качественные дороги

На Дону вдвое увеличат ассигнования на безопасные и качественные дороги

В 2019 году на реализацию национального проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области будет израсходовано в два раза больше средств, чем было израсходовано в нынешнем.

//Общество

Каких животных зовут на свои свадьбы россияне

Каких животных зовут на свои свадьбы россияне

Российские молодожены все чаще пытаются удивить гостей чем-то необычным и зовут на свои свадьбы экзотических животных. Опасная мода на диких «свадебных генералов» пришла к нам, как обычно, с Запада.

//Происшествия

На Полярном Урале пропал 74-летний путешественник

На Полярном Урале пропал 74-летний путешественник

Путешественник-пенсионер пропал на Полярном Урале. 74-летний мужчина Лев Бушуев отправился 3 ноября в одиночный поход и перестал выходить на связь, вследствие чего была начата поисковая операция.

//В мире

Трамп: Европе придется заплатить за свою военную защиту

Трамп: Европе придется заплатить за свою военную защиту

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье заявил, что европейским странам придется заплатить за ту защиту, которую Соединенные Штаты Америки оказывают им при помощи Североатлантического альянса.

//В мире

Стали известны возможные цели обострения Киевом противостояния с РФ на Азове

Стали известны возможные цели обострения Киевом противостояния с РФ на Азове

Названы возможные цели воскресной антироссийской провокации, осуществленной украинскими моряками в Азовском море. По данному вопросу высказались эксперты, которых процитировали отечественные СМИ.

//В мире

ВС Украины приведены в полную боевую готовность

ВС Украины приведены в полную боевую готовность

Части и соединения Вооруженных сил Украины приведены в состояние полной боевой готовности согласно распоряжению главы Генерального штаба. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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