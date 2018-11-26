Стали известны российские города с самым высоким уровнем жизни населения. Результаты соответствующего исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, опубликовали СМИ.

Первое место в рейтинге заняла Тюмень, второе – Грозный. Столица Чеченской Республики оказалась лидером по таким показателям, как качество дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства, объем строительства и удобство для горожан. Как отметил в разговоре с «Российской газетой» проректор учебного заведения Алексей Зубец, жители Грозного являются «фанатами» своего города и очень высоко его ценят.

На третьей позиции рейтинга расположилась Москва. Далее следуют Казань и Сочи.

Ранее в понедельник сообщалось, что специалисты назвали самые «трезвые» регионы России.