Смоленские крысы оцепили детский сад и школу

Жители смоленского города Вязьма обсуждают в социальных сетях нашествие крыс на улице Заслонова. Здесь находятся два социальных объекта - детский сад № 10 и средняя школа № 5.



На прилежащей к ним мусорной площадке крысы питаются отходами. На социальных страницах появились видеодоказательства тому. По поверьям, нашествие грызунов грозит голодным годом. Однако эпидемиологи говорят о другой примете - чаще надо вывозить мусор и проводить дезинсекцию. Крысы являются разносчиками опасных в том числе для человека заболеваний.

Этот средневековый кошмар наводит на мысль, что и среди смоленских чиновников тоже завелась какая-то крыса.