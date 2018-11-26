Предсказаны опасные для России последствия эскалации конфликта в Азовском море

Провоцируемое властями Украины обострение в Азовском море грозит России опасными последствиями. Соответствующую точку зрения некоторое время назад озвучил киевский политический эксперт Павел Рудяков.

Аналитик отметил, что, на первый взгляд, «телодвижения» украинской стороны в акватории забавны, так как у нее нет ресурсов, позволяющих противостоять России. Однако, по мнению Рудякова, сложившаяся ситуация опасна тем, что враждебные действия Киева могут повлечь жесткую реакцию Москвы. После этого в противостояние на стороне Украины должны вмешаться «более мощные силы», заявил аналитик в беседе с «ПолитНавигатором».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ишенко назвал в качестве одной из целей осуществления Киевом воскресной провокации на Азове стремление интернационализировать конфликт вокруг моря.