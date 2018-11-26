Каких животных зовут на свои свадьбы россияне

Российские молодожены все чаще пытаются удивить гостей чем-то необычным и зовут на свои свадьбы экзотических животных. Опасная мода на диких «свадебных генералов» пришла к нам, как обычно, с Запада.

Взлетающими из рук молодоженов голубями или одетыми во фраки собачками гостей на свадьбе давно уже не удивишь. Нынче на российские свадьбы все чаще приглашают диких экзотических животных. Эту моду российские свадебные агентства подхватили на Западе, а Запад, в свою очередь, подсмотрел эту традицию на Востоке.

«Самой большой популярностью пользуются обезьяны. Зимой на свадьбы часто просят пингвинчиков. Пользуются успехом крупные змеи, одну такую жених даже выкупил, обещал подарить теще. Недавно просили крокодила, заказывали дельфина. Летом часто заказывают лошадей, медведей, кошачьих хищников. Однажды попросили пару – волка и волчицу», - поведала о предпочтениях российских молодоженов сотрудница одного из свадебных агентств.

Пока что в России не случалось серьезных неприятностей, связанных с участием диких животных в человеческих праздничных мероприятиях. В случае, если на свадьбу заказывают крупное или хищное животное, агенты рекомендуют также воспользоваться услугами охранника со спецоружием, стреляющим транквилизатором, чтобы обеспечить безопасность молодоженов и гостей торжества, пишет «Спид-инфо».