Беспилотные автомобили люди будут использовать как «кабинки любви»

Прогнозируемое распространение беспилотных автомобилей приведет к тому, что люди станут больше заниматься любовью в машинах. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, пишет «СПИД-инфо».

В заметке, опубликованной изданием, предсказывается, что придорожные кафе и отели останутся не у дел, люди будут все делать в автомобиле. Девушки легкого поведения тоже станут оказывать свои услуги прямо на ходу.

Использование самоуправляемых транспортных средств как «кабинок любви» может войти в широкую практику уже в недалеком будущем. Ожидается, что на рынках ряда стран Азии, Европейского союза и Северной Америки беспилотные авто станут массовым продуктом к 2025 году.