Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 ноября

Столичные синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в начале последней недели ноября. Согласно их прогнозу, сегодня ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег.

В понедельник, 26 ноября, днем столбики термометров покажут в Москве от 1 до 3 градусов ниже нулевой отметки, по области -6…-1 градус. В ночь на вторник температура в Москве понизится до -7…-9 градусов, по области до -12 градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Погода при этом будет облачной, местами ожидается небольшой снег. Возможно образование гололедицы. Ветер будет дуть западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Во вторник температура продолжит снижение: ожидается -3…-8 градусов, сообщает «КП».