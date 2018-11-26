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Названы самые "трезвые" регионы России
26 ноября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты провели исследование и составили рейтинг самых "трезвых" городов Российской Федерации. Согласно последней информации, в основе вышеуказанного списка лежат шесть ключевых критериев.
Эксперты учитывали количество умерших от отравления алкоголем, число больных, которые состоят на учете с диагнозом алкоголизм, количество преступлений, которые были совершены в состоянии опьянения, объем проданного спиртного по региону, сила антиалкогольного законодательства и нарушения, связанные с незаконным производством алкогольных напитков.
Наиболее "трезвыми" по этим признакам оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, КЧР, а также Кабардино-Балкария. В десятку вошли Белгородская и Тюменская области, Ставропольский край, Волгоградская область и Республика Калмыкия.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на сайт проекта, наиболее "пьющими" оказались Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область и Республика Коми.
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