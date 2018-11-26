В контактном зоопарке города Шахты обезьянку заморили голодом

В городе Шахты в контактном зоопарке обезьянку по кличке Катя заморили голодом. В результате у яванской макаки было обезвоживание организма и крайняя степень истощения. Семья из Подмосковья, узнав о состоянии животного, решила спасти его.

Обезьянку Светлана и Владимир Кропочевых выкупили за 30 тысяч. Пара уже не в первый раз спасает животных. В их доме живут уже 5 приматов. По словам Светланы, в контактном зоопарке у животных нет личного пространства. Из-за постоянных посетителей питомцы не могут спокойно отдохнуть и часто пребывают в стрессе.

Владелец контактного зоопарка заявил, что он выкупил Катю уже в плохом состоянии. При этом признался, что сам обезьянку ничем не кормил. Всё это время Катю подкармливали посетители зоопарка.

После выкупа семья Кропочевых обратилась за помощью к ветеринару. У животного обнаружили несколько видов паразитов, а также диагностировали токсическое поражение печени.

На данный момент Катя постепенно набирает вес, а Светлана и Владимир планируют начать строительство питомника для обезьян.