Эксперт объяснил результаты исследования материальных запросов россиян

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин объяснил результаты исследования материальных запросов россиян. Так, результаты показали, что жителям Владивостока и Ростова-на-Дону «для счастья» нужно больше денег, чем петербуржцам и новокузнечанам.

"Интересно, что в Ростове-на-Дону запросы выше, чем в Санкт-Петербурге. В южном городе довольно специфическая культура. Там люди достаточно хваткие и цепкие, с большими амбициями и большими аппетитами. В Санкт-Петербурге же значительная доля интеллигенции – людей достаточно культурных, которые, с одной стороны, считают, что не в деньгах счастье, а с другой, соизмеряют желание с потенциальными возможностями. Также у Санкт-Петербурга рядом Финляндия, где все сильно дешевле, чем в России. А у Ростова-на-Дону рядом объятая войной Украина", - рассказал эксперт. Об этом сообщает НСН.