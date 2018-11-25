Жители Москвы жалуются на сбои в работе интернета от провайдера МГТС

Многие москвичи сегодня столкнулись с проблемами, связанными с работой интернета. Причем дозвониться до компании МГТС нереально, зайти в личный кабинет тоже невозможно, сообщают жители столицы в соцсетях.

В официальном Twitter уверяют, что занимаются проблемой, приносят извинения за неудобства. С чем связан сбой - пока не известно.

В соцсетях появились сообщения, что неполадки не только у москвичей, но и в Подмосковье и Петербурге. Пользователи негодуют и высказывают крайне нелестные фразы по этому поводу. Кто-то жалуется, что в первый выходной за две недели решил тихо, за бутылкой вина, посидеть у ноутбука, а "МГТС взял и отрубил дом от интернета". Кто-то иронизирует: "МГТС: интернета нет, но вы держитесь". И констатируют: "понимание кончилось, осталась лишь злоба". Высказывания пользователей собрал "Сноб".

"Аргументы недели-online" в связи с этой проблемой работает малым составом из-за "потери бойцов".