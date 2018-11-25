У жителя Тульской области обнаружили запрещенные вещества в Кашире

В Московской области правоохранительные органы обнаружили наркотики в автомобиле 23-летнего жителя Тульской области, как передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодому человеку грозит 20 лет тюрьмы, пишет сайт Подмосковье сегодня.