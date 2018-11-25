В Берлине есть несколько новых достижений для Книги рекордов Гиннесса. Фрэнк Мульнер побил рекорд по скоростному сгибанию сковородок.

Как попасть в книгу рекордов рассказал автор нескольких рекордных достижений Дмитрий Ерохин, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.



"Мои последние рекорды связаны с преодолением Золотого кольца. Это всемирно известный российский туристический маршрут. Его протяженность – порядка 900 километров. Я сначала установил рекорд по пробеганию Золотого кольца – я пробежал его за 11 суток. Потом посмотрел в Книге рекордов Гиннесса, как преодолевают самый популярный туристический маршрут в Великобритании", - объяснил он.