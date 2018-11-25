Снаряд времен ВОВ нашли в Балашихе

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в Балашихе нашли реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Выяснилось, что вещество является амфетамином массой более 1,5 килограммов. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Боеприпас уничтожили силами Минобороны РФ.