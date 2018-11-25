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Снаряд времен ВОВ нашли в Балашихе
25 ноября 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в Балашихе нашли реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны.
Выяснилось, что вещество является амфетамином массой более 1,5 килограммов. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Боеприпас уничтожили силами Минобороны РФ.
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