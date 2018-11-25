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Появились снимки кораблей ВМСУ, которые идут к Керченскому проливу
25 ноября 2018, 13:32 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Экстренное сообщение распространила пограничная служба ФСБ РФ вместе со снимками. На фото явное нарушение границы России. Почти как объявление войны. Переход границы военными судами — больше, чем просто провокация.
«Сегодня утром около 07:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — сообщила пресс-служба пограничного ведомства.
На момент подготовки публикации украинские военные корабли продолжали движение к Керченскому проливу. В том месте, где суда сейчас находятся действует разрешительный порядок. Разрешения у российской стороны на это официальный Киев не просил.
«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены», — объяснило пограничное ведомство: «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей.
В настоящий момент российские пограничники пытаются на накалять обстановку. Они технично выдавливают корабли провокаторов. Пограничный корабль «Дон» совершил таран одного из кораблей ВМСУ, на нем были повреждены главный двигатель корабля, обшивка, леерное ограждение и был потерян спасательный плотик. Украинские масс-медиа ужа окрестили этот информационный повод «нападением российских военных на корабли ВМСУ».
Официальный Киев громыхает обвинениями в адрес Москвы. Якобы провокацию совершила именно Россия. Хотя именно украинские военные корабли зашли на территорию РФ, и Россия лишь защищает свою территорию.
Формальной версией объяснения причин украинской провокации стало следование их кораблей из Одессы в Мариуполь. Этот акт стал продолжением украинских стенаний по потерянной азовской акватории. Ранее официальный Киев односторонним порядком объявил о расширении границ в Азовском море. Тогда это казалось обычным популизмом. А накануне украинские армейцы обстреляли Азовское море системами залпового огня «Ураган». Официально это было названо учениями, на которых ВМСУ отрабатывали упражнение по уничтожению десантных кораблей условного противника на побережье Азовского моря.
Нынешняя провокация стала продолжением курса официального Киева, нацеленного на обострение отношений с Россией. Правда до сих пор все ограничивалось игрой на дипломатическом и информационном поле. Открытую агрессию Киев продемонстрировал впервые.
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