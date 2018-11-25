На Донбассе нашли признаки начала евромайдана?

В народных республиках проснулись «спящие» смутьяны. Они пытаются раскачать свою аудиторию на бунт. Все это очень похоже на сценарий, который разворачивался на Украине накануне майданного бунта. Обсуждение этой детали произошло в региональной информационной среде.

На Украине майдан начался с активизации «блогерского» сообщества. Их финансировал Запад. Утверждается, что один только фонд Сороса на спонсирование проплаченных «агентов интернет-влияния» выделил грант в размере 17 миллионов долларов.

Результатом работы «диванной армии» Украины стало возникновение огромного количества групп, призывающих за «евромайдан». Все это привело к реальным волнениям в стране и бегству тогдашнего президента Януковича из страны.

Аналогичная интернет-армия уже сформирована на социальных фронтах Донбассе в региональном сегменте всемирной информационной паутины. Они используют таких же ботов для комментирования, какие использовались на Украине. И тоже ратуют за бунт.