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В день голодомора Порошенко припомнили побирающихся на помойке пенсионеров
25 ноября 2018, 12:44 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Граждане Украины отреагировали на воззвание Порошенко в «день украинской памяти голодомора».
«Порошенко призвал украинцев зажечь свечу в День памяти жертв Голодомора. В обращении президента говорится, что Голодомор был совершен извергами против людей», — это цитата текста одного из украинских СМИ.
Украинцев она изрядно повеселила. Они тут же соорудили коллаж, из двух картинок: печального Порошенко со свечой в руках и криворожских старушек, гуртующихся возле мусорных баков. К коллажу прикреплен комментарий: «Улица Героев АТО. Мусорник. Утро. Пенсионеры. 21 столетие. Кривой Рог. Годовщина Голодомора».
Источником иллюстрации с украинскими пожилыми людьми возле баков стала публикация депутата криворожского горсовета Николая Колесника. Он первым и разместил фото на своей фейсбук-страничке. В комментарии к иллюстрации жительница Кривого Рога пояснила, что это мусорные баки возле одного из супермаркетов. Старушки приходят туда каждый день утром и вечером. Они ждут, когда магазин будет выкидывать списанные продукты.
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