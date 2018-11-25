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Латвия: президент Раймонд Вейонис официально посетил Украину
25 ноября 2018, 12:25 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Президент24ноября прибыл с официальным визитом в Киев. В рамках запланированных встреч президент Латвии сообщил, что намерен посетить крымских татар.
«Мы обеспокоены ограничениями прав крымских татар, их преследованием на полуострове. Международные наблюдатели за правами человека должны получить полный доступ на полуостров»,- сказал президент Раймонд Вейонис.
На совместном брифинге президент Украины Петр Порошенко заверил, что Латвия поддерживает Украину в вопросе необходимости продолжения международных санкций против России.
Президент Петр Порошенко заявил, что Латвия является не только другом и партнером, а «адвокатом» Украины в ее евроинтеграционных стремлениях.
На официальной церемонии президент Украины вручил президенту Латвии орден князя Ярослава Мудрого первой степени.
«Эта награда является символом нашей глубокой благодарности, признательности украинского народа. Это признание Вашего личного вклада в поддержку Украины»,- сказал Петр Порошенко.
Президент Латвии поблагодарил за высокую награду. Раймонд Вейонис отметил, что Латвия на прошлой недели отметила столетие государственности. «Это были прекрасные празднования и благодарю вас, господин Президент, а также украинский народ за ваши поздравления с этим очень важным событием для нашей страны»,- сказал он.
«И я уверен, что мы будем работать вместе с Украиной для лучшей Европы»,- резюмировал Раймонд Вейонис.
Также президент Латвии планирует посетить Донбасс в ходе своего официального визита на Украину.
Правда, президент Латвии не уточнял места, которые планирует посетить. «Завтра посещу районы, которые пострадали на востоке Украины. Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом»,- сказал Раймонд Вейонис.
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