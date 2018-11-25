Эксперт высказался о смягчении наказания за мелкие происшествия

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому уголовные дела по преступлениям небольшой тяжести в случае возмещения ущербы можно будет смягчать. Российский эксперт, политолог Андрей Колядин рассказал о возможном эффекте законопроекта о смягчении наказания за мелкие преступления.

По мнению эксперта, каждое дело необходимо рассматривать отдельно и анализировать с точки зрения корыстной выгоды и нанесения ущерба государству, так как бывают случаи, людей толкают на преступления обстоятельства, - передаёт RT.

"Любая либерализация законодательства и разумное снижение уровня активности в этом направлении, не касающиеся тяжёлых преступлений, позитивно скажутся на обществе. В тюрьме не окажутся люди, которые случайно попали в разные передряги, и не выйдут оттуда подготовленными негодяями", — подчеркнул политолог.