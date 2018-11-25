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Израиль вновь бомбит Сирию
25 ноября 2018, 12:14 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Ряд арабских и израильских СМИ утверждают, что Тель-Авив продолжает по согласованию с Москвой наносить авиаудары по иранским и ливанским боевикам на сирийской территории. Официально ни одна из сторон это не комментирует.
Так, сразу несколько арабских изданий сообщили, что очередной удар был нанесен по базе иранской в городе Мухсан сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Есть убитые и раненые. Между тем, израильские СМИ, сообщая об авиаударах ссылаются только на источники, а не на официальных представителей ЦАХАЛ, как было до трагедии с российским «ИЛ-20». 17 сентября. Тогда из-за опасных действий израильтян был сбит огнем сирийской ПВО российский самолет, погибли 15 военнослужащих.
«Нам не запрещают писать о том, что армия Израиля продолжает по согласованию с Москвой наносить удары по сирийской территории, нам просто официально это не сообщают или отказываются от комментариев. Это игра такая: ты знаешь, что я знаю, но прямо об этом мы не говорим. Летчики же прямо говорят, что после небольшой паузы после гибели российского самолета вылеты возобновились»,- рассказал «АН» израильский журналист русскоязычного СМИ.
Источник «АН» в Минобороны РФ также подтвердил, что после принятия политического решения небо над Сирией вновь было открыто для израильской авиации. «Усиленно взаимодействие по «горячей линии», увеличено время предварительного уведомления о вылетах, но принципиального запрета нет», - отметил он.
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