Названы лучшие города для отдыха мам

В сети Интернет прошел опрос, приуроченный ко Дню матери, целью которого являлось определение самых лучших городов для отдыха и путешествий матерей. Получившийся рейтинг представлен пятью позициями.

На вершине мирового ТОП-5 расположился Париж. За французскую столицу отдали свои голоса 29 процентов респондентов. Вторую строчку занимает чешская Прага с 24-мя процентами голосов.

Санкт-Петербург занял третье место в списке лучших городов для отдыха и путешествия мам. За него проголосовало 15 процентов опрошенных. Четвертое и пятое места получили Рим и Сочи - 10 процентов.