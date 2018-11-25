В России отмечается День матери

В это воскресенье, 25 ноября, в России в 20-й раз отмечается День матери. Символом этого дня стала незабудка, которая по поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких.

В Российской Федерации День матери был учрежден в 1998 году. Инициатива принадлежит комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Целью праздника является поддержка традиций бережного отношения к женщине и семье.

В большинстве стран мира день матери отмечают во второе воскресенье мая. Традиционно в этот праздник люди приезжают в гости к своим матерям, или совершают телефонные звонки, чтобы поздравить самых родных и близких женщин.