Синоптики предупредили о морозах в Москве

Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о приближающихся морозах. В ночь на воскресенье в Москве выпал снег. Температура воздуха сейчас - минус два градуса. Легкий мороз ожидается и завтра, 26 ноября. Похолодание начнется в ночь на вторник, 27 ноября.

Ночью мороз окрепнет до минус 9 градусов. Днем потеплеет до минус 4. Но надо позаботиться о теплом шарфе, шапках и перчатках тем людям, кто выходит из дома ранним утром.

Ночные морозы у концу ноября будут все сильнее. По прогнозу синоптиков, в ночь на среду в столичном регионе подморозит до минус 12, а днем термометры покажу минус 8 градусов. В последние осенние дни, 29 и 30 ноября, ночью температура воздуха понизится до минус 14 градусов. Днем - 10-градусный мороз.