В «Роскосмосе» высказались об идее Рогозина изучить высадку американцев на Луне

В "Роскосмосе" прокомментировали предложения гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина изучить подлинность высадки американских астронавтов на Луне. Как подчеркнули в госкорпорации, слова Рогозина о том, что российские космонавты в ходе экспедиции на Луну проверят, были ли там американцы, это была шутка.

«Почему мы должны доказывать, что американцы были на Луне?»

23 ноября Дмитрий Рогозин проводил встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном и пошутил, - сообщает РИА Новости.

Как сам Рогозин написал в Тwitter, "Российские космические системы" показали президенту Молдавии новейшие геоинформационные технологии, способные резко повысить эффективность национального сельского хозяйства, и он ответил на его вопросы: "были ли американцы на Луне, зачем у "Роскомоса" есть истребители и трамваи, и как российская космонавтика поможет молдавскому винограду?".

Вот что говорил Рогозин.