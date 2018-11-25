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В «Роскосмосе» высказались об идее Рогозина изучить высадку американцев на Луне
25 ноября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
В "Роскосмосе" прокомментировали предложения гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина изучить подлинность высадки американских астронавтов на Луне. Как подчеркнули в госкорпорации, слова Рогозина о том, что российские космонавты в ходе экспедиции на Луну проверят, были ли там американцы, это была шутка.
23 ноября Дмитрий Рогозин проводил встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном и пошутил, - сообщает РИА Новости.
Как сам Рогозин написал в Тwitter, "Российские космические системы" показали президенту Молдавии новейшие геоинформационные технологии, способные резко повысить эффективность национального сельского хозяйства, и он ответил на его вопросы: "были ли американцы на Луне, зачем у "Роскомоса" есть истребители и трамваи, и как российская космонавтика поможет молдавскому винограду?".
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