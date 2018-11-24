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В Подмосковье мужчина незаконно зарегистрировал в квартире 11 иностранцев
24 ноября 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба Главного управления МВД России по региону, в Мытищах местный житель незаконно зарегистрировал в своей квартире 11 иностранцев.
Ранее судимый 40-летний житель Московской области поставил на миграционный учет 11 уроженцев одной из республик ближнего зарубежья. Однако места для временного проживания им не предоставил. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Как сообщает Телеинформ, в Иркутске сотрудники полиции поймали двоих «домушников» из Заларей.
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