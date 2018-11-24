Как в Московском зоопарке живут редкие животные?

Как известно, в Московском зоопарке родился детеныш редкой равнинной гориллы. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. Как в зоопарке спасают редких и исчезающих животных рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник биологического факультета МГУ.

"Срок жизни в неволе у них может составлять 40-50 лет. Половой зрелости они достигают к 8-10 годам. Детеныш очень долго, примерно три года, должен быть с матерью и полностью на ее обеспечении", - отметил эксперт. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

Также, как пишет Ридус, ученые из США провели исследование, в результате которого выяснили, почему у вомбата квадратный помет.

"Все равно было непонятно, почему именно квадрат. Тогда мы вырезали часть кишки и надули ее. Это дало нам информацию, что стенки кишечника у вомбата лучше растягиваются в длину, чем в ширину. В результате кишечник зверя напоминал „гирлянду“, состоящую из узких и широких сегментов", - рассказали ученые.