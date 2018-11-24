Как избежать встречи с супербактериями?

Супербактерии — разновидность микроорганизмов, которые проявляют завидную устойчивость к различным типам антибиотиков, включая даже последние поколения лекарств. Об этом пишет The Sun.

Супербактерии встречаются на овощах, фруктах и даже в мясе. Исследование, которое провели в 2018 году в США, показало, что почти 80% мясных продуктов содержат устойчивые к антибиотикам бактерии.

Чтобы нейтрализовать супербактерии, нужно чаще мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, сообщает NEWS.ru.

Также, как передает Ридус, ученые разработали первую в мире автоматизированную систему полного мониторинга окружающей среды. Они предложили свой вариант борьбы с несанкционированными выбросами в атмосферу.