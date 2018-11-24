Ягудин ответил на ироничные высказывания Плющенко

Фигурист Евгений Плющенко высмеял в соцсети победителя Игр-2002 Алексея Ягудина за участие в корпоративе, который проходил в спорткомплексе, где занимается Академия фигурного катания Плющенко.

"Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко» — Алексей Ягудин!" - написал Плющенко в Instagram. Хэштеги он поставил следующие: "ни чести, ни достоинства по отношению к себе", "это же надо так любить деньги", "беспринципный мальчуган", "незваный гость", "на ваш корпоратив недорого", "кто знает, тот поймет".

"Евгений, вы же олимпийский чемпион! Будьте мужиком! Будь вы в спорте, вас бы за подобные оскорбления дисквалифицировали", - возмутились некоторые подписчики.

Ягудин в разговоре со "СтарХитом" признался, что такое развитие событий для него удивительно и неожиданно, ведь лед, на котором он выступал, не принадлежит Плющенко. Как отметил Алексей, ему предложили работу на катке в вечернее время суток, когда члены академии Евгения там уже не занимаются. "Мне не важно чей лед, когда я на нем катаюсь - он только мой", - отметил Ягудин.