Мужчины уже вовсю пользуются дамскими секретами красоты

Декоративные косметические средства, разработанные специально для мужского пола, постепенно занимают все больше места на витринах магазинов. Заглянем в косметичку современного мужчины.

Вы сможете там обнаружить тональник, который не только корректирует недостатки кожи и освежает цвет лица, но и защищает от воздействия солнечных лучей. Во-вторых, карандаш для бровей со специальной щеточкой и, конечно, ухаживающий бальзам с матирующим финишем, пишет издание «СПИД-Инфо».

А в Интернете появляется все больше видеороликов с уроками по макияжу для мужчин. Там советуют наносить маски, рассказывают, какими кремами пользоваться на ночь и так далее. Кстати, эти ролики становятся довольно популярными.

Похоже, как бы мужики ни иронизировали над нашими женскими кривляниями перед зеркалом, они тоже хотят прекрасно выглядеть.