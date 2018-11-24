Мария Захарова высмеяла опечатку Петра Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пошутила над ошибкой в сообщении Петра Порошенко, в котором украинский лидер рассуждал о "гибридной войне".

"Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра — новое "оружие Кремля"?", - написала Захарова в Facebook. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что хотела бы услышать уточнение от президента Украины по поводу его заявления о якобы подготовленных в "таборах России и Курска" террористов.