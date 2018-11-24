В РПЦ предрекли гонения против священнослужителей на Украине

Действия киевских властей по отношению к представителям канонической Украинской православной церкви Московского патриархата ведут к нарастанию противостояния внутри государства. На Украине сторонники автокефалии окружили резиденцию митрополита УПЦ

"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - сказал замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ Николай Балашов.

Так в Русской православной церкви отреагировали на решение украинских властей лишить религиозную организацию, связанную с УПЦ Московского патриархата, права пользования комплексом сооружений Почаевской лавры.

По его словам, политики, не стесняясь в средствах, стремятся "загнать" верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую "сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ" для вечной жизни.

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, комментируя сложившуюся ситуацию, выразил сожаление, что Киев продолжает линию притеснения, действуя по самому худшему сценарию.