На видео запечатлели синхронную посадку двух Су-57

В сети в субботу, 24 ноября, появилась уникальная видеозапись. В ролике, о котором идет речь, можно увидеть синхронную посадку двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Известно, что съемки проводились с рампы военно-транспортного самолета Ан-12. Как сообщает сегодня телеканал "Звезда", который опубликовал данное видео в интернете, два Су-25 садятся на взлетно-посадочную полосу аэродрома, выпуская парашюты для торможения.

В ролике также можно увидеть, как истребители стремительно снижаются, сохраняя при этом действии одинаковые дистанцию и скорость.