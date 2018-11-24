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В московской "подземке" рассказали, как экономить время в часы пик
24 ноября 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирам московского метрополитена рассказали, как значительно сэкономить свое время в часы пик. Информация об этом появилась на официальной странице столичной подземки в Instagram.
Оказывается, все дело в эскалаторах на и между станциями метро. Руководство метрополитена рекомендует гражданам не ограничиваться при пользовании данным механизмом одной стороной.
"Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъем (или спуск) у всех уйдет меньше времени", - рассказали жителям и гостям российской столицы в Московском метрополитене.
Кроме того, людей перед эскалатором будет значительно меньше, а значит, можно будет избежать давки и толкотни. Отмечается, что такое поведение может увеличить пропускную способность почти на треть.
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Стоять по обе стороны эскалатора: можно или нет? В пиковые часы не только можно, но и нужно! #мосметрообъясняет Утренний час пик. Уже начинает собираться очередь на эскалатор. Движется она очень медленно. Пассажиры занимают только правую часть эскалатора. Левая - пустует: считается, что она для тех, кто любит ходить по лестницам или ужасно спешит. Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет. Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъём (или спуск) у всех уйдёт меньше времени. Кроме того, количество людей перед эскалатором будет значительно меньше, и значит - и толкаться никто не будет. В Лондоне даже проводили специальное исследование на этот счет и установили, что тактика "занимать обе стороны эскалатора" может увеличить его пропускную способность почти на треть! Пожалуйста, занимайте обе стороны эскалатора в час пик!
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