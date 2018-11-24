Пассажирам московского метрополитена рассказали, как значительно сэкономить свое время в часы пик. Информация об этом появилась на официальной странице столичной подземки в Instagram.

Оказывается, все дело в эскалаторах на и между станциями метро. Руководство метрополитена рекомендует гражданам не ограничиваться при пользовании данным механизмом одной стороной.

"Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъем (или спуск) у всех уйдет меньше времени", - рассказали жителям и гостям российской столицы в Московском метрополитене.

Кроме того, людей перед эскалатором будет значительно меньше, а значит, можно будет избежать давки и толкотни. Отмечается, что такое поведение может увеличить пропускную способность почти на треть.



