Великобританию интересуют поставки оружия в Антарктиду?

Примечательный абзац: «Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом». Такой текст содержит комментарий в документе департамента международной торговли официального Лондона. Это сопроводительная характеристика Антарктики.

Файл обнаружился на сервере правительства Великобритании. Возможно, он уже всплывал ранее. Корреспондент АН раньше его не видел. Документ всплыл при поиске файлов из закрытого раздела правительственного сайта официального Лондона и заинтересовал тем, что Антарктика находится в списке стран, судя всему, с которыми департамент международной торговли предлагает внимательно вести торговые дела, связанные с оружием.

В списке нет Соединенных Штатов, Италии и целого комплекса других стран, с которыми Великобритания ведет торговлю обычными товарами мирного назначения. Зато есть Ирак, Афганистан, Северная Корея, Сомали и т. п. В комментариях преимущественно содержится комментарии ограничений на торговлю оружием.

Фигурирование Антарктиды в этом списке вызывает ряд вопросов к официальному Лондону. Этот континент находится вне контекста территориального деления. Он не принадлежит ни одной стране. Кому в Англии понадобилась справка от департамента международной торговли в отношении Антарктиды в контексте комментариев по ограничениям экспорта оружия.

Ниже процитирован перечень стран со справочными комментариями Департамента международной торговли, которые содержатся в документе.

АВСТРАЛИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

АЗЕРБАЙДЖАН

Великобритания интерпретирует эмбарго ОБСЕ на поставки оружия Азербайджану как запрет на экспорт любых военных товаров или технологий любому лицу или в любое место назначения в Азербайджане. Соединенное Королевство время от времени практикует изъятие из своего толкования эмбарго, разрешая экспорт несмертоносных военных товаров гуманитарным организациям, средствам массовой информации или миротворческим организациям, где ясно, что эмбарго не было направлено на предотвращение такого экспорта, и для этого имеются веские гуманитарные аргументы.

АНДОРРА

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

АНТАРКТИДА

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

АРГЕНТИНА

Лицензии не выдаются на любые товары и технологии военного или двойного назначения, поставляемые конечным военным пользователям в Аргентине, за исключением исключительных случаев. Это решение не повлияет на лицензии на предметы, предназначенные для конечных пользователей, помимо аргентинских военных.

АРМЕНИЯ

Великобритания интерпретирует эмбарго ОБСЕ на поставки оружия Армении как запрет на экспорт любых военных товаров или технологий любому лицу или в любое место назначения в Армении. Соединенное Королевство время от времени практикует изъятие из своего толкования эмбарго, разрешая экспорт несмертоносных военных товаров гуманитарным организациям, средствам массовой информации или миротворческим организациям, где ясно, что эмбарго не было направлено на предотвращение такого экспорта, и для этого имеются веские гуманитарные аргументы.

АФГАНИСТАН

Эмбарго на поставки оружия, санкции в отношении Афганистана распространяется на тех лиц, групп, предприятий и организаций, определенных согласно критериям, изложенным в резолюции Совета Безопасности ООН 2255 (2015), чьи имена содержатся в списке, учрежденного Советом Безопасности ООН резолюции 1988 (2011). ЕС осуществляет эти меры посредством решения 2011/486/CFSP совета с внесенными поправками; а также постановления Совета (ЕС) № 753/2011 с внесенными поправками.

БАГАМЫ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

БАРБАДОС

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

БЕЛАРУСЬ

20 июня 2011 года ЕС принял дополнительные ограничения в отношении Белоруссии, включая запрет на поставки оружия и связанных с ним материалов, а также оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий. Ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении Беларуси, изложены в решении 2012/642/CFSP совета с внесенными поправками; а также в постановлении Совета (ЕС) № 765/2006 с внесенными поправками. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

БИРМА

Ограничения, действующие в настоящее время в отношении Бирмы, изложены в решении 2013/184/CFSP Совета; они включают эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов, а также оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, как указано в Приложении I к Постановлению Совета (ЕС) № 401/2013. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

БУРУНДИ

Санкции в отношении торговли оружием против Руанды были применены резолюцией 918 Совета Безопасности ООН (с поправками 997 и 1011). Резолюция 997 распространила действие этого эмбарго на экспорт оружия в соседние с Руандой страны (Бурунди, д-р Конго, Уганда и Танзания), где оно предназначалось для использования в Руанде. Резолюции 1823 (2008) прекращено остальных положений эмбарго на поставки оружия в Руанде - реализован в Великобритании, эмбарго на поставки оружия Организации Объединенных Наций (Руанда) (поправка) приказ 2008 года, которое вступило в законную силу 13 декабря 2008 года.

РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ

Ограничения, действующие в настоящее время в отношении Гвинеи (Конакри), изложены в решении Совета 2010/638/PESC с изложением в новой редакции; эти меры включают эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов, а также оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, как указано в Приложении I к Постановлению Совета (ЕС) № 1284/2009, с исключениями для некоторых гуманитарных, защитные и ООН или ЕС конечного использования. Внесении изменений в решение Совета 2010/638/ОВПБ в 2011 и 2012 годах предусматривает дополнительные льготы для поставки нелетального оборудования, которое будет использоваться для поддержания общественного порядка сотрудниками полиции и жандармерии в Гвинее, для возврата боевые вертолеты в Гвинею, и за предоставление взрывчатых веществ и соответствующего оборудования, предназначенный исключительно для гражданского использования в горнодобывающей промышленности и инвестиций в инфраструктуру. В апреле 2014 года решением 2014/213/CFSP Совета было отменено эмбарго на поставки оружия, хотя меры в отношении физических лиц остаются в силе. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ГИБРАЛТАР

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

После принятия резолюции 1807 (2008) Совета Безопасности ООН эмбарго на поставки оружия в отношении ДРК распространяется только на неправительственные организации. Эмбарго было совсем недавно возобновлен в резолюции 2198 (2015), и в настоящее время запрещает поставку, продажу или передачу вооружений и связанных с ними материальных средств всех неправительственных организаций и лиц, действующих в ДРК; для экспорта должны быть заранее утверждены Комитетом по санкциям. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ЕГИПЕТ

Лицензии, которые могут включать в себя комбинацию из следующих товары были выпущены для использования в морской антипиратской операции - штурмовые винтовки, бронежилеты, комплектующие для штурмовых винтовок, пистолетов комплектующие для, комплектующие для винтовки, оборудование прямого наблюдения изображения, военные каски, пистолеты, винтовки, стрелковое оружие, боеприпасы, оружие, прицелы, комплектующие для тела доспехи, комплектующие для спортивного оружия, большое количество спортивного оружия и боевых гладкоствольных ружей.

ЗИМБАБВЕ

Ограничения, действующие в настоящее время в отношении Зимбабве, изложены в решении 2011/101/CFSP совета с внесенными в него поправками; они включают эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов, а также оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ИРАН

После осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий в настоящее время разрешены поставки в Иран определенных товаров и услуг, которые ранее были запрещены. Ограничения, действующие в настоящее время в отношении Ирана (противодействие распространению), изложены в решении 2010/413/CFSP совета (с поправками) и постановлении Совета ЕС 267/2012 (с поправками). Меры включают эмбарго на поставки оружия, которое предусматривает одно исключение для экспорта небоевых транспортных средств с баллистической защитой, предназначенных исключительно для использования в целях защиты персонала ЕС и государств-членов. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ИРАК

Общие торговые санкции против Ирака, за исключением запретов, касающихся продажи или поставок вооружений и соответствующих материальных средств, были отозваны Советом Безопасности ООН резолюции 1483 (22 мая 2003), внедрены в законодательство Великобритании 14 июня 2003 года в Ираке (санкции Организации Объединенных Наций) от 2003 года [С. И. 2003/1519]. Резолюции 1546 (2004) продолжается эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств в отношении Ирака, но предусматривает исключения в отношении оборудования, необходимых правительству Ирака, чтобы служить достижению целей резолюции СБ ООН 1546 (2004). Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ЙЕМЕН

Утверждение этой лицензии было согласовано после учета временного характера экспорта только в демонстрационных целях и уделения внимания уровню контроля, который должен осуществляться экспортером в течение периода экспорта. Товары должны были демонстрироваться под контролем экспортера. Нет никаких гарантий, учитывая, что будущие лицензии будут утверждены. Компании сообщили, что будущие заявки будут рассматриваться против ЕС и Национального сводного критерии и обстоятельства.

КАЙМАНСКИЕ ОСТРОВА

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

КЕНИЯ

Лицензии, которые могут включать в себя комбинацию из следующих товары были выпущены для использования в морской антипиратской операции - штурмовые винтовки, бронежилеты, комплектующие для штурмовых винтовок, пистолетов комплектующие для, комплектующие для винтовки, оборудование прямого наблюдения изображения, военные каски, пистолеты, винтовки, стрелковое оружие, боеприпасы, оружие, прицелы, комплектующие для тела доспехи, комплектующие для спортивного оружия, большое количество спортивного оружия и боевых гладкоствольных ружей.

КИТАЙ

В декларации мадридского Европейского совета от 27 июня 1989 года было установлено эмбарго на поставки оружия Китаю. Толкование этого эмбарго Соединенным Королевством распространяется на: смертоносное оружие, такое, как пулеметы, крупнокалиберное оружие, бомбы, торпеды, ракеты и ракеты; специально разработанные компоненты этих предметов и боеприпасов; военные самолеты и вертолеты, военные суда, боевые бронированные машины и другие подобные оружейные платформы; любое оборудование, которое может использоваться для внутренних репрессий. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ (СЕКТОР ДАНИИ)

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ (СЕКТОР ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

КОТ-Д’ИВУАР

Резолюции Совета Безопасности ООН 1572 от 15 ноября 2004 года ввели эмбарго на поставки оружия и соответствующих материальных средств в Кот-д'Ивуар. Эмбарго было изменено резолюции 1946 (2010) и 2045 (2012), а совсем недавно была изменена посредством резолюции 2101 (2013).

Действующие в настоящее время ограничения ЕС в отношении кот-д'Ивуара изложены в решении 2010/656/CFSP совета с внесенными в него поправками; они включают эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов, а также оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ЛИВАН

Резолюция 1701 (2006) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций установила эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов в Ливан, за исключением оружия и связанных с ним материальных средств, санкционированных правительством Ливана или ВСООНЛ. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ЛИБЕРИЯ

Резолюция 2128 (2013) Совета Безопасности ООН в настоящее время запрещает поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним материальных средств всем неправительственным организациям и частным лицам, действующим в Либерии.Эмбарго предусматривает изъятия в отношении поставок несмертельного имущества, предназначенного исключительно для гуманитарных или защитных целей, а также оборудования для поддержки или использования миссией Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Либерии (МООНЛ). ЕС выполнять резолюции ООН через Совет решение 2010/129/CFSP и Регламент Совета (ЕС) № 234/2004, с поправками. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ЛИВИЯ

Резолюция 1970 Совета Безопасности ООН от 26 февраля 2011 года установила эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов в Ливию. Эмбарго поправками, внесенными резолюциями 2009 (2011) и 2095 (2013). С одобрения Комитета по санкциям Организации Объединенных Наций существуют исключения в отношении поставок несмертельной военной техники и защитной одежды для использования персоналом Организации Объединенных Наций, представителями средств массовой информации и гуманитарными работниками и работниками по вопросам развития. На оружие и связанные с ним материалы, предназначенные исключительно для оказания ливийскому правительству помощи в области безопасности или разоружения, также распространяются критерии изъятия. Решение 2011/137/CFSP Совета ЕС с внесенными поправками ограничивает предоставление оружия и связанных с ним материалов, а также оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Льготы для внутренних репрессий оборудования, предназначенного исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, а также для временного вывоза защитную одежду для персонала Организации Объединенных Наций и ЕС, представители СМИ и гуманитарным вопросам и вопросам развития работников. Весь экспорт в этом направлении должен осуществляться в соответствии с действующими санкциями.

МАКАО

В декларации мадридского Европейского совета от 27 июня 1989 года было установлено эмбарго на поставки оружия Китаю. Это эмбарго распространяется также на экспорт оружия в Макао. Толкование эмбарго Соединенным Королевством распространяется на: смертоносное оружие, такое, как пулеметы, крупнокалиберное оружие, бомбы, торпеды, ракеты и ракеты; специально разработанные компоненты этих предметов и боеприпасов; военные самолеты и вертолеты, военные суда, боевые бронированные машины и другие подобные оружейные платформы; любое оборудование, которое может использоваться для внутренних репрессий. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

МАКЕДОНИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

МАВРИТАНИЯ

Лицензии, которые могут включать в себя комбинацию из следующих товары были выпущены для использования в морской антипиратской операции - штурмовые винтовки, бронежилеты, комплектующие для штурмовых винтовок, пистолетов комплектующие для, комплектующие для винтовки, оборудование прямого наблюдения изображения, военные каски, пистолеты, винтовки, стрелковое оружие, боеприпасы, оружие, прицелы, комплектующие для тела доспехи, комплектующие для спортивного оружия, большое количество спортивного оружия и боевых гладкоствольных ружей.

МОЛДАВИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ОМАН

Лицензии, которые могут включать в себя комбинацию из следующих товары были выпущены для использования в морской антипиратской операции - штурмовые винтовки, бронежилеты, комплектующие для штурмовых винтовок, пистолетов комплектующие для, комплектующие для винтовки, оборудование прямого наблюдения изображения, военные каски, пистолеты, винтовки, стрелковое оружие, боеприпасы, оружие, прицелы, комплектующие для тела доспехи, комплектующие для спортивного оружия, большое количество спортивного оружия и боевых гладкоствольных ружей.

ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ПАПУА—НОВАЯ ГВИНЕЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ПЕРУ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ПУЭРТО-РИКО

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

РОССИЯ

Решение 2014/512 / CFSP с внесенными поправками налагает ряд секторальных санкций против российских компаний. К ним относятся ограничения на поставки оружия и военной техники, предметов двойного назначения военного назначения, запрет на поставку оборудования и услуг для российских глубоководных, арктических и сланцевых проектов по разведке и добыче нефти, запрет на доступ России к некоторым финансовым инструментам и услугам ЕС. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Резолюции Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) вводят определенные меры с учетом ситуации в КНДР. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия (в том числе запрет на связанные с этим финансовые операции, техническую подготовку, обслуживание и помощь); ядерная, баллистических ракет и других видов оружия массового уничтожения программ, связанных с эмбарго; запрет на ввоз предметов роскоши; индивидуальные санкции; а также запрет на предоставление финансовых услуг или передача финансовых средств или других активов. Решение совета 2013/183 / CFSP от 22 апреля 2013 года с внесенными поправками переносит меры ООН в законодательство Европейского Союза и является обязательным для Великобритании. Решение 2013/183 / CFSP совета далее налагает автономные ограничения ЕС на некоторые товары, которые могли бы поддержать развитие ядерных или баллистических ракетных программ КНДР и включать дальнейшее назначение дополнительных физических и юридических лиц. В настоящее время действует одно изъятие из эмбарго ЕС на поставки оружия, охватывающее экспорт небоевых транспортных средств с баллистической защитой, предназначенных исключительно для использования в целях защиты персонала государств-членов ЕС. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

СЕРБИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

СИРИЯ (СПРАВКА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016)

31 мая 2013 года ЕС принял решение 2013/255/CFSP совета, которое отменило эмбарго на оружие и связанные с ним материалы, а также на оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Это решение также продлен остальные меры, изложенные в отменил решение 2012/739/CFSP, которая включают в себя эмбарго на дополнительное оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий (боевых химических прекурсоров и связанное с ними оборудование), мониторинг и перехват оборудование, ключевого оборудования и технологий для отдельных отраслей нефтяной и газовой промышленности в Сирии, предметы роскоши, и сирийские деноминированных банкнот и чеканки. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

СОМАЛИ

Резолюции 2142 (2014) Совета Безопасности ООН продолжает эмбарго на поставки оружия и соответствующих материалов. Эмбарго больше не распространяется на военную технику, предназначенную исключительно для развития сил безопасности федерального правительства Сомали, при условии заблаговременного уведомления Комитета ООН по санкциям. Исключения из эмбарго разрешить поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для гуманитарных целей или целей защиты, вооружения и военной техники для поддержки или для использования персоналом ООН и стратегическими партнерами АМИСОМ запасов, предназначенных для использования государствами-членами ООН по борьбе с пиратством и материалов, предназначенных для развития учреждениям сомалийского сектора безопасности. С 11 июля 2014 года ЕС осуществляет этот режим санкций ООН посредством решения 2010/231/CFSP совета и постановления Совета (ЕС) № 356/2010 с внесенными поправками. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

СУДАН

В резолюции 1556 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций было введено эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов неправительственным организациям в Дарфурском регионе Судана; это эмбарго было распространено на всех физических и юридических лиц в Дарфуре в соответствии с резолюцией 1591 (2005). В решении 2011/423/CFSP Совета ЕС с внесенными в него поправками вводится эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов Судану и Южному Судану. Решение Совета ЕС 2014/450 / CFSP отменило решение 2011/423 / CFSP и разделило ограничительные меры, введенные в отношении Судана, на отдельный правовой документ. Эти меры вводят эмбарго на поставки Судану оружия и связанных с ним материальных средств, а также на оказание помощи и услуг, связанных с этими предметами или с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием этих предметов. Исключения существуют для оборудования, предназначенного для гуманитарной помощи, наблюдение за соблюдением прав человека или в целях защиты, нелетальное оборудование и защитную одежду для ООН, АС или ЕС персоналом в условиях кризиса управление и институциональное строительство программ, не боевых транспортных средств, предназначенных для защиты от ЕС, ООН, или АУ, и разминирования. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

СЬЕРРА—ЛЕОНЕ

Введенное Организацией Объединенных Наций эмбарго в отношении Сьерра-Леоне было отменено 29 сентября 2010 года с принятием резолюции 1940 Совета Безопасности ООН. Европейский Союз также отменил введенные ЕС санкции в ноябре 2010 года. Однако национальное имплементационное законодательство по Сьерра-Леоне все еще действует. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ТАНЗАНИЯ

Санкции в отношении торговли оружием против Руанды были применены резолюцией 918 Совета Безопасности ООН (с поправками 997 и 1011). Резолюция 997 распространила действие этого эмбарго на экспорт оружия в соседние с Руандой страны (Бурунди, д-р Конго, Уганда и Танзания), где оно предназначалось для использования в Руанде. Резолюции 1823 (2008) прекращено остальных положений эмбарго на поставки оружия в Руанде - реализован в Великобритании, эмбарго на поставки оружия Организации Объединенных Наций (Руанда) (поправка) приказ 2008 года, которое вступило в законную силу 13 декабря 2008 года.

Все экспортные поставки в Танзанию были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

УГАНДА

Санкции в отношении торговли оружием против Руанды были применены резолюцией 918 Совета Безопасности ООН (с поправками 997 и 1011). Резолюция 997 распространила действие этого эмбарго на экспорт оружия в соседние с Руандой страны (Бурунди, д-р Конго, Уганда и Танзания), где оно предназначалось для использования в Руанде. Резолюции 1823 (2008) прекращено остальных положений эмбарго на поставки оружия в Руанде - реализован в Великобритании, эмбарго на поставки оружия Организации Объединенных Наций (Руанда) (поправка) приказ 2008 года, которое вступило в законную силу 13 декабря 2008 года.

Все экспортные поставки в Уганду были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

УЗБЕКИСТАН

Санкции в отношении торговли оружием против Узбекистана были применены CFSP 2005/792 13 ноября 2005 года и недавно пересмотрены постановлением Совета 154/2009 29 февраля 2009 года. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ОСТРОВА ФАРО

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ФРАНЦИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ЦАР)

Резолюция 2127 (2013) Совета Безопасности ООН установила эмбарго на поставки оружия для ограничения экспорта оружия или связанных с ним материалов, а также учебной, технической или финансовой помощи, связанной с военной деятельностью; исключения применяются к некоторым организациям ООН, гуманитарным, миротворческим и правительственным структурам. S/RES / 2196 (2015) продлил эмбарго на поставки оружия до января 2016 года и внес поправки в критерии назначения.

ШВЕЙЦАРИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.

ШРИ-ЛАНКА

Лицензии, которые могут включать в себя комбинацию из следующих товары были выпущены для использования в морской антипиратской операции - штурмовые винтовки, бронежилеты, комплектующие для штурмовых винтовок, пистолетов комплектующие для, комплектующие для винтовки, оборудование прямого наблюдения изображения, военные каски, пистолеты, винтовки, стрелковое оружие, боеприпасы, оружие, прицелы, комплектующие для тела доспехи, комплектующие для спортивного оружия, большое количество спортивного оружия и боевых гладкоствольных ружей.

ЭРИТРЕЯ

Резолюция 1907 (2009) Совета Безопасности ООН установила эмбарго на поставки оружия Эритрее. Резолюции 2111 (2013) сводный изъятий из эмбарго на поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для гуманитарных целей или целей защиты, утвержденной на индивидуальной основе заранее Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009); и защитной одежде, включая бронежилеты и военные каски, временно ввозимые в Эритрею персоналом Организации Объединенных Наций, представителями средств массовой информации, гуманитарных работников и развития и связанным с ними персоналом исключительно для личного пользования. После принятия эмбарго ООН на поставки оружия ЕС принял решение 2010/127/CFSP совета 1 марта 2010 года и постановление Совета (ЕС) № 667/2010 с поправками. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ЮЖНЫЙ СУДАН

В решении 2014/449/CFSP Совета ЕС существующие совместные меры в отношении Судана и Южного Судана были разделены на отдельные правовые акты. Эти меры вводят эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материальных средств Южному Судану, а также на оказание помощи и услуг, связанных с этими товарами или с их поставкой, производством, обслуживанием и использованием. Исключения существуют для оборудования, предназначенного для гуманитарной помощи, наблюдение за соблюдением прав человека или в целях защиты, нелетальное оборудование и защитная одежда для использования ООН, АС, ЕС или МОВР персонала в сфере кризисного регулирования и институционального строительства программ, не боевых транспортных средств, предназначенных для защиты ЕС, ООН, АС или МОВР персонала, и разминирования. Ранее ЕС ввел эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материальных средств Судану и Южному Судану совместно в решении 2011/423/CFSP Совета. Все экспортные поставки по этому направлению были утверждены в соответствии с действующими санкциями.

ЯПОНИЯ

Все заявки на экспорт в этот пункт назначения оценивались по сводным критериям. За этот период в этом направлении не произошло никаких изменений, которые потребовали бы изменения наших оценок по сравнению с предыдущим кварталом.