Россияне рассказали, сколько денег нужно для счастья

В рамках крупного аналитического исследования специалисты выяснили, сколько финансовых средств необходимо среднестатистическому россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым в своем регионе.

Оказалось, что самые высокие запросы к деньгам у жителей Владивостока: в среднем, россиянину там нужно около 208 тысяч рублей в месяц. Это для Приморского края составляет более 18.5 МРОТ.

На втором месте расположилась российская столица. Здесь среднестатистическому гражданину требуется 207 тысяч рублей в месяц, что означает 11 МРОТ по московским меркам, пишет РИА Новости.

В Ростове-на-Дону фигурирует цифра в 203 тысячи рублей ежемесячно (17 МРОТ). Жители Северной столицы - Санкт-Петербурга - назвали сумму в 160 тысяч рублей в месяц (или 9,4 МРОТ).

В Новокузнецке жителям достаточно 136 тысяч рублей каждый месяц (9 МРОТ). А самые скромные запросы у населения Набережных Челнов и Оренбурга: здесь люди станут счастливыми со 116 т.р. (около 10 МРОТ).