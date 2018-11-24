Синоптики рассказали о погоде в субботу: снег и гололедица

Синоптики рассказали, какую погоду москвичам и гостям столицы следует ожидать в субботу, 24 ноября. Согласно последней информации, в Московском регионе сегодня в течение дня будет идти снег.

Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах и призывают автомобилистов быть максимально внимательными. Температура воздуха днем составит около минус 2 градусов, а ночью опустится до минус пяти. В Подмосковье столбики термометров будут показывать до минус 7 градусов в ночное время, передает ТАСС.

Отмечается, что ветер будет западным, а его порывы местами могут достигать 15 метров в секунду. Рекомендуется одеваться по-зимнему и не забывать про шарф.