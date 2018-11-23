Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели селигерский маньяк в Тверской области, взяточничество в Кирове, пожар в Екатеринбурге и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Дело селигерского маньяка дошло до суда. 61-летний мужчина обвиняется в изнасиловании, других действиях сексуального характера, убийстве с особой жестокостью 14-летней девочки и умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, сообщает Афанасий-бизнес.

Изнасилование падчерицы на Камчатке. В октябре 2017 года обвиняемый на автомобиле забрал свою 19-летнюю падчерицу из кафе, где она была с подружками, под предлогом отвезти ее домой. По дороге домой мужчина применил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Жители микрорайона Новосибирска топят снег и скупают воду в супермаркетах, потому что в кранах нет воды. В находящихся поблизости магазинах воды, разлитой в пятилитровые емкости, в продаже нет, всю разобрали. Некоторые жители получают воду, растапливая снег. Об этом пишет НДН.инфо.

Директор кировской стройфирмы дал взятку чиновнику в размере 150 тысяч рублей. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления, деньги были даны чиновнику для того, чтобы он не обращал внимания на незаконную добычу песка.

Хакеры хотели взломать Федеральную антимонопольную службу. Атака началась в среду, однако воплотить задуманное злоумышленники не смогли. Об этом пишет НИА Калининград с ссылкой на «РИА Новости».

В Екатеринбурге горели 11 садовых домов, пострадавших нет. К счастью, пострадавших нет, как передает Vestiural с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. В тушении пожара были задействованы 46 человек и 13 единиц техники.

В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России. В Безенчукском районе Самарской области прошла торжественная церемония открытия монумента с именами 33 Героев Советского Союза и 5 Героев Российской Федерации. В мирное и военное время они проявили героизм и мужество при обеспечении радиационной, химической и биологической защиты, сообщает SamaraToday.

Житель Ессентуков украл шубы из магазина. Как пишет Ставропольский Репортер, мужчина воровал шубы из магазина. В отношении 39-летнего ранее судимого местного жителя было возбуждено пять уголовных дел по статье «Кража».