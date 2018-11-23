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Новогоднюю елку украсили в Москве на Красной площади
23 ноября 2018, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве на Красной площади новогоднюю елку закончили украшать в пятницу, 23 ноября. Кроме традиционных шаров и флажков на праздничном дереве появились изображения героев советских мультфильмов.
В этом году темой оформления катка и ГУМ-ярмарки стали Чебурашка и крокодил Гена, Винни-Пух, герои истории про Простоквашино, Малыш и Карлсон и другие мультипликационные персонажи.
Высота новогодней ели - 21 метр. Венчает символ зимнего праздника огромная рубиновая звезда, под стать кремлевским. Многие москвичи и гости столицы уже полюбовались на украшенное дерево.
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