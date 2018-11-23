Новогоднюю елку украсили в Москве на Красной площади

В Москве на Красной площади новогоднюю елку закончили украшать в пятницу, 23 ноября. Кроме традиционных шаров и флажков на праздничном дереве появились изображения героев советских мультфильмов.

В этом году темой оформления катка и ГУМ-ярмарки стали Чебурашка и крокодил Гена, Винни-Пух, герои истории про Простоквашино, Малыш и Карлсон и другие мультипликационные персонажи.

Высота новогодней ели - 21 метр. Венчает символ зимнего праздника огромная рубиновая звезда, под стать кремлевским. Многие москвичи и гости столицы уже полюбовались на украшенное дерево.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Москва???? Куда пойти? (@i_moskva)23 Ноя 2018 в 10:31 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Галочка (@galsav4)23 Ноя 2018 в 11:02 PST