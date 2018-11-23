Татьяна Голикова знает, как мотивировать россиян рожать детей

Вице-премьер Татьяна Голикова обеспокоена данными по рождаемости и считает, что улучшить демографическую ситуацию может доступное жилье. Сейчас рождаемость пошла на спад. "Можно ли заставить рожать? Конечно, нет. Мотивировать? Наверное, можно", - считает Голикова.

По словам вице-премьера, отвечающего в правительстве за социальную сферу, власти пытаются выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали российские семьи к принятию решений о рождении детей. По мнению Голиковой, самое важное - финансовая тема, э возможность иметь жилье. "Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки - эффективна она или нет", - рассказала Татьяна Голикова в интервью "Российской газеты".

Ипотека, как думает она, "это дополнительное финансовое обременение". "И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий?" - говорит Голикова. По словам заместителя председателя правительства, "в России все равно рожают больше, чем в Европе". "Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей", - похвалила россиянок Татьяна Голикова.