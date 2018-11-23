В Москве при пожаре на складе с ГСМ погибли два человека

В результате пожара, произошедшего на северо-западе Москвы в пятницу на складе с горюче-смазочными материалами погибли два человека. Три человека во время пожара пострадали. По данным ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, во время тушения пожара были обнаружены тела погибших.

8-летний Максим спас на пожаре младшего брата и 3 сестер и оказался в приюте

Двое из пострадавших госпитализированы. Одному человеку медики оказали помощь на месте происшествия.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован. 19 августа в Рязанской области сгорел дом многодетной семьи. Погибла полуторагодовалая девочка. Восьмилетний Максим спас младшего брата и трех сестер.

Семье выделили маленькую социальную квартиру. А так как родителям не хватает денег на пять кроваток, детей поместили в реабилитационный центр.