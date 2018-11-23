8-летний Максим спас на пожаре младшего брата и 3 сестер и оказался в приюте

В Рязанской области восьмилетний мальчик Максим Богдан из многодетной семьи спас на пожаре, вытащил из горящего дома младшего брата и трех сестер. Трагедия произошла 19 августа в селе Чучково. Одного ребенка спасти не удалось. Максим не увидел сквозь плотную черную завесу, как лежит в кроватке полуторагодовалая Сашенька.

Глава МЧС РФ Зиничев и спикер Совфеда Валентина Матвиенко наградили ребенка-героя медалью за мужество. Дом сгорел дотла. Спасти из огня ничего не удалось.

После пожара многодетная семья не живет вместе. Пятерых детей - самого Максима, Диану, Настю, Леночку, Колю опека забрала, и теперь они живут в реабилитационном центре. Родителям Макса сказали, что родители смогут их забрать, когда купят детям новые кровати, чтобы не спать на полу.

Родителям администрация выделила социальное жилье на заброшенной базе бригады ГРУ, - сообщает "МК".

Валентина Матвиенко подарила Максиму блестящую медаль, красивый берет на голову, новенький планшет и машинку с радиоуправлением. Но больше всего маленький герой хочет вернуться к маме и папе.

Новорожденный Ванечка — единственный, кого опека оставила у родителей, так как на момент пожара он еще не появился на свет.

Многодетная семья жила своим хозяйством. По словам мамы Максима Людмила, они с мужем успевали обрабатывать 38 соток, держали коз - свое молоко, кур - свои яйца, поросят.

Женщина даже не представляла, сколько надо денег на продукты. Да и не было особо у них денег.

После пожара добрые люди привезли посуду, одежду для деток, предметы первой необходимости. Администрация выделила погорельцам 50 тысяч рублей — купили стиральную машину, утюг и пылесос.

Знакомая отдала старенькую кроватку для новорожденного Ванечки. Одна уже есть. Осталось найти еще пять.