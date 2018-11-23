В Казани завершился финальный этап конкурса "Краса студенчества России-2018". В финале за титул самой красивой и талантливой боролись 12 студенток из шести федеральных округов России.

Победительницей V Национального конкурса таланта "Краса студенчества России-2018" стала ученица Пензенского государственного университета, бывшая вице-мисс (2015) Алина Зарейник.

"К этому конкурсу я готовилась долго и тщательно, продумывала все до мелочей. Думаю, именно это помогло мне завоевать главный титул и корону", - прокомментировала Алина РИА "ПензаСМИ".

Девушка пообещала носить почетное звание и корону с честью и достоинством, а также поблагодарила Казань, организаторов, зрителей и своих родителей за оказанную ей огромную поддержку.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_)19 Ноя 2018 в 12:11 PST