В Казани выбрали "Красу студенчества России-2018"
23 ноября 2018, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Казани завершился финальный этап конкурса "Краса студенчества России-2018". В финале за титул самой красивой и талантливой боролись 12 студенток из шести федеральных округов России.
Победительницей V Национального конкурса таланта "Краса студенчества России-2018" стала ученица Пензенского государственного университета, бывшая вице-мисс (2015) Алина Зарейник.
"К этому конкурсу я готовилась долго и тщательно, продумывала все до мелочей. Думаю, именно это помогло мне завоевать главный титул и корону", - прокомментировала Алина РИА "ПензаСМИ".
Девушка пообещала носить почетное звание и корону с честью и достоинством, а также поблагодарила Казань, организаторов, зрителей и своих родителей за оказанную ей огромную поддержку.
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