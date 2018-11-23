В Москве на глазах прохожих рухнул бизнес-центр «Северянин»

В Москве в пятницу, 23 ноября, на глазах прохожих рухнул бизнес-центр «Северянин». В Интернет попала видеозапись обрушения здания. В районе бизнес-центра образовалась пробка. От разрушившегося здания поднялось такое облако строительной пыли, что водители на близлежащей проезжей части Ярославского шоссе лишились видимости.

12-этажное здание рушилось в то время, когда по Ярославке продолжали двигаться автомобили. Обломки здания летели на проезжую часть.

Как сообщается в группе «Ярославка Live» «ВКонтакте», снос бизнес-центра «Северянин» на северо-востоке Москвы был запланирован давно. В паблике размещены несколько роликов, на которых строители с помощью спецтехники разбирают первые этажи многоэтажки.

Было ли падение здания запланированным или произошло случайно, пока неизвестно.