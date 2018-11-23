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В Сочи хотят снести жилой дом, в котором живут 300 семей
23 ноября 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи власти города хотят признать незаконнопостренным и снести 420-квартирный жилой дом. Дом был построен в Адлерском районе по улице Белорусской. Квартиры в новостройке покупали жители из разных российских регионов.
Администрация Сочи решила, что дом был возведен с нарушением разрешенных параметров и инициировала его снос. Краснодарский краевой суд поступила жалоба на решение о сносе этого дома.
В 2016 году Адлерский районный суд отклонил иск мэрии о сносе дома Суд признал право собственности застройщиков на жилые помещения. Это решение 14 марта этого года подтвердил президиум Краснодарского краевого суда. После решений судов были зарегистрированы права новых владельцев на 120 квартир. Владельцы еще 20 квартир подали документы на регистрацию прав собственности.
Но в августе 2018 года администрация Сочи подала очередной иск в связи с "вновь открывшимся обстоятельствами": дом находится в 500-метровой водоохранной зоне Черного моря.
Районный суд отменил прежнее решение и удовлетворил иск о сносе дома, отклонив ходатайство об участии в деле новых жильцов. Решение обжаловано в Краснодарском краевом суде, который назначил слушания на 11 декабря, - сообщается на сайте maks-portal.ru.
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