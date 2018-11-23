За 9 месяцев 2018 г. рождаемость в России сократилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 2017-й стал годом ещё более значительного уменьшения – сразу на 17%.



Общероссийское движение против бесчеловечных условий в роддомах называет истинные причины снижения рождаемости в стране, несмотря на колоссальные затраты государства на национальные проекты "Демография" и "Здравоохранение" - это проблемы, с которыми столкнулись женщины при первых родах.



Даже материнский капитал сегодня не является стимулом для появления второго и последующих детей. Причина ведь не в сиюминутных стимулах, а во всей системе, связанной со здоровьем, воспитанием, образованием и развитием детей. Это и наличие мест в детских садах, укомплектованность поликлиник специалистами, наличие бесплатных секций и кружков, отношение работодателей к материнским больничным и вообще отношение общества и государства к материнству. Матерью быть почётно, но не выгодно. Мало кто хочет взять на работу беременную или радуется возвращению к своим обязанностям после декретного отпуска - женщина будет отвлекаться на воспитание ребёнка вплоть до его совершеннолетия. Поэтому женщина изначально чувствует себя виноватой перед работодателем за то, что она мать. А зачем тогда рожать, если быть плохой матерью, но хорошим работником?



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