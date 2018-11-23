Путин призвал показывать реальные зарплаты и пенсии, а не красивые цифры

Президент России Владимир Путин в Крыму на совещании членов Госсовета - правительства и губернаторов - стремиться к тому, чтобы показатели заработанных плат и пенсий россиян выражались в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных. Путин провел в Крыму заседание Госсовета по исполнению майского указа

"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать ... чтобы люди почувствовали", - заявил Путин в ходе расширенного заседания Госсовета, посвященного реализации майского указа.

Как подчеркнул российский лидер, важно понимать, сколько денег люди в действительности получают на руки.

Путин потребовал от правительства и губернаторов представить конкретные итоги национальных программ.