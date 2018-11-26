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На Дону вдвое увеличат ассигнования на безопасные и качественные дороги
26 ноября 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
В 2019 году на реализацию национального проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области будет израсходовано в два раза больше средств, чем было израсходовано в нынешнем.
- В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%. В 2019-м планируем направить в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» 3,3 млрд рублей, - рассказал губернатор Василий Голубев на завершившемся недавно форуме «Транспорт России».
Ростовская область – один из тридцати шести регионов страны, который активно участвовал в приоритетном федеральном проекте два последних года. Однако прежде средства этой программы направлялись на приведение в порядок дорог исключительно Ростовской агломерации. По нагрузке на автодорожную сеть она, кстати, находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Начиная с 2019-го года, помимо Ростовской, в программу впервые войдут автомобильные дороги Таганрогской и Шахтинской агломераций, а также ряд региональных дорог. Увеличится и число муниципалитетов-участников программы - до двадцати одного.
Самая большая среди донских агломераций - Ростовская. В нее входят 11 муниципальных образований, а общая протяженность дорог составляет 2 011,5 км. Здесь же и проживает 60% населения региона, более 2,5 млн человек. Вторая по величине Шахтинская агломерация включает 7 муниципальных образований (1 102,2 км). В Таганрогскую агломерацию включены 3 муниципальных образования (501,6 км).
Общая протяженность автодорог донских агломераций, которые принимают на себя основную нагрузку, – около 3 500 км. Это 10% от общей протяженности дорог донского региона.
В 2019 году за счет средств программы на Дону предстоит реконструировать и капитально отремонтировать более 500 км автодорог.
Цель проекта – довести долю донских автодорог, которые будут соответствовать нормативным требованиям, до 85% от их общей протяженности. В числе приоритетных задач - обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, устранение перегрузок на дорожной сети, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.
КСТАТИ:
Для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе создана проектная группа. Она стала одной из первых созданных в Ростовской области для исполнения майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ.
В состав группы включены около 40 человек – представители научных институтов, специализированных надзорных и дорожных организаций, а также руководители областных министерств транспорта, ЖКХ и главы муниципальных образований. До 1 января будущего года проектная группа должна определить алгоритм работы по выполнению нацпроекта. Курировать исполнение этого решения поручено заместителю губернатора Владимиру Крупину.
Формируя перечень региональных и муниципальных автодорог, которые необходимо будет привести в нормативное состояние с 2019 по 2024 годы на Дону исходили из следующих параметров. Это должны быть основные транспортные артерии населенных пунктов, которые несут социальную значимость (наличие объектов образования, здравоохранения, культуры и пр.). Кроме того, эти дороги должны направлять транспортные потоки на трассы областного и федерального значения.
Исполнителями и соисполнителями программы в регионе стали: министерство транспорта Ростовской области, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, ФКУ «Упрдор «Москва–Волгоград», Ростовский филиал ГК «Российские автомобильные дороги», Северо-Кавказский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», администрации муниципальных образований: Азовского, Аксайского, Багаевский, Зерноградский, Красносулинский, Матвеево-Курганский, Мясниковского, Неклиновского, Октябрьского, Родионово-Несветайского, Кагальницкого, Усть-Донецкого районов, а также городов Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Гуково, Зверево.
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