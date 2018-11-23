Российские миллиардеры спешно продают свои дорогие игрушки - яхты

Российские миллиардеры распродают свои безумно дорогие игрушки – яхты. Александр Мамут и Василий Анисимов владельцы судов, которые входили топ-30 рейтинга Forbes яхт российской бизнес-элиты избавились от своего дорогостоящего имущества.

Kibo – яхта Александра Мамута длинной 81,8 метров была выставлена на продажу за 150 миллионов евро, но в итоге ему пришлось снизить цену до 129 миллионов евро, пишет журнал Forbes.

Хотя на одном из сайтов, нам удалось найти лот этой яхты ценой в 96 миллионов евро. Там же есть описание и фотографии. На Kibo нет окон от пола до потолка, бассейнов, джакузи и спа. Зато в интерьере использована масса интересных материалов и решений. Например, столик для гостей на верхней палубе в ВИП-лаунже покрыт кожей рыбы-иглобрюха. В апартаментах владельца есть арт-стена, а в его ванной комнате — видовое окно на 180 градусов обзора. Через всю яхту проходит стеклянный лифт.















Новый собственник тут же дал «лодочке» другое имя - Graces.

За яхту Анисимова - St. Nicolas, габаритами в 70,2 метра просили сразу не очень высокую цены – всего лишь 46,7 миллионов евро, поэтому и была она продана быстро. Эксперты индустрии считают, что продавая элитные суда бизнес страхуется от риска новых санкций, поэтому миллиардеры и готовы значительно снижать цену.