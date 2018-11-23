В Хабаровске на 89-м году жизни умер член Союза российских писателей, поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша "Прощание славянки". О кончине поэта сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Церемония прощания с Аркадием Федотовым пройдет 26 ноября. Тексты на мелодию марша "Прощание славянки" в разные годы сочиняли разные авторы, но именно стихи Аркадия Федотова, сочиненные в 1965 году, подошли к мелодии лучше всех.

Одной из любимых песен хабаровчан остается песня "Где шумит седой Амур", написанная Федотовым в соавторстве с Матвеем Журавлёвым в честь 110-летия Хабаровска.