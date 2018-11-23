Путин провел в Крыму заседание Госсовета по исполнению майского указа

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября провёл в Крыму расширенное заседание президиума Госсовета. В заседании, посвященном выполнению майских указов президента, приняли участие члены правительства и главы регионов.

Путин потребовал от правительства и губернаторов представить конкретные итоги национальных программ.

Всем нужны результаты. "...дело не в указе и даже не в нацпроектах, в которые «упакована» наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей, дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты", - заявил Путин. Как подчеркнул российский лидер, "нужно добиться прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура.., чтобы ситуация в стране менялась к лучшему".

По словам президента, нужно "добиться прорыва – именно прорыва – по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и ещё многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали жить лучше".