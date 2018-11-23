Стратегия развития города-курорта Анапы

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел круглый стол по вопросам социально-экономического развития города-курорта Анапа.

В работе круглого стола приняли участие председатели профильных комитетов кубанского парламента, руководители города-курорта, специалисты городской администрации.

Заседание состоялось в рамках проведения Дней муниципальных образований в Законодательном Собрании. Новый формат работы депутатов соответствует требованиям положений Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года».

«Город-курорт Анапа, безусловно, территория особенная. Она находится под самым пристальным вниманием федерального и регионального центров. Поэтому говорить об уровне ответственности каждого, кто сегодня на месте реализует социально-экономическую политику, думаю, излишне. Так же, как и излишне говорить о поводах для гордости. Их более чем достаточно, но успехи и достижения не умаляют масштаба проблем, которые на сегодняшний день присутствуют в городе», - отметил Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также уточнил, что в рамках подготовки сегодняшнего заседания в Анапу выезжали представители постоянных комитетов ЗСК. По итогам работы депутатов был сформирован перечень проблем, которые существуют в городе-курорте, и выработаны направления оказания помощи муниципалитету.

О ряде нерешенных задач в социальной сфере рассказал председатель Совета муниципалитета Леонид Кочетов. В числе проблем – нехватка мест в детских садах, дефицит квалифицированных медицинских кадров.

Так, по его словам, городская больница укомплектована врачами только на 53 процентов.

«Для решения данной проблемы большое внимание уделяется социальному обеспечению и закреплению медицинских кадров. Предусмотрены компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, а также аренды жилья из местного бюджета», - отметил Кочетов.

Мэр курорта Юрий Поляков охарактеризовал положение дел через призму экономического развития и выделил основные точки роста. К таковым он отнес курортную сферу и сельское хозяйство.

«В 2018 году в городе-курорте продолжается реализация 17 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 100 млн рублей каждый на общую сумму 209 млрд рублей», - отметил Юрий Поляков.

При этом заместитель председателя ЗСК – председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов отметил, что процент неэффективных инвестсоглашений достаточно высок.

«Из 23 соглашений, заключенных в период с 2015 года по первое полугодие 2018 года, были признаны неэффективными и расторгнуты 5 (более 21%). В связи с чем объем инвестиций снизился на 40,5%», - отметил Сергей Алтухов.

Основной проблемой в сфере водоснабжения населения является недостаточная мощность водозабора и очистных сооружений водопроводных сетей населенных пунктов.

«В летний период система водоснабжения и водоотведения работает в аварийном порядке», - рассказал заместитель председателя комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Жилищиков.

Депутат также акцентировал внимание на том, что в сфере водоснабжения муниципалитет не принимает участие в целевых государственных и инвестиционных программах.

В числе проблем депутаты также отметили отсутствие газификации станиц и хуторов, несанкционированную придорожную торговлю, уменьшение площадей, занятых овощными культурами (с 1354 га до 794 га – более 40%), сокращение поголовья скота.

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко отметил, что у депутатов есть опасения в том, что Указ Президента не будет выполнен по ряду направлений. За 9 месяцев намечен спад промышленного производства. По крупным и средним предприятиям этот показатель достигает 40%. Соответственно, по оценке комитета, не будет выполнен показатель, определенный в индикативном плане социально-экономического развития края на 2018 год.

«Коллеги, вам нужно работать в одной слаженной команде. Психология прорыва должна быть не только у мэра и председателя Совета, а у всех депутатов и заместителей главы», - подчеркнул Сергей Жиленко.

Все обозначенные проблемы и рекомендации по их решению отражены в принятой резолюции круглого стола.

«Задача органов местного самоуправления – разработать план дальнейших действий по устранению преград на основных направлениях социально-экономического развития курорта и приступить к его реализации с учетом высказанных сегодня замечаний и предложений», – резюмировал Юрий Бурлачко.

На очередной сессии ЗСК депутаты заслушают доклад главы Анапы о перспективах социально-экономического развития города-курорта.